JBL Synthesis® - synteza kina domowego



Koncern Harman ma w swojej ofercie ekskluzywne zestawy kina domowego – JBL Synthesis®. To najbardziej profesjonalne rozwiązania w zakresie audio, które można stosować w prywatnych salach kinowych i pokojach medialnych. Wśród nich właśnie pojawiły się nowe, których ceny zaczynają się już od 63 900 zł brutto!



Do tej pory ceny zestawów JBL Synthesis® zaczynały się mniej więcej na poziomie 200 000 zł, a w najdroższych zestawieniach przekraczały nawet 1 000 000 zł. JBL Synthesis® to najbardziej wyrafinowany, spektakularny i najdroższy system kina na świecie. Jest kwintesencją dokonań inżynierów koncernu HARMAN. Systemy są przygotowane w gotowych zestawach, specjalnie do danej instalacji. Każda końcówka mocy, każdy głośnik, każda kolumna, a nawet każdy kabel jest odpowiednio dobrany, by efekt końcowej współpracy z innymi urządzeniami przedstawiał właściwy poziom. Instalacja jest przygotowywana już na poziomie budowy konkretnego pomieszczenia. Konfiguracja całości musi zostać dopasowana do warunków i wielkości pomieszczenia. Niezbędny jest jego projekt akustyczny. Już na etapie budowy wyznaczane są odpowiednie trasy kablowe i rozmieszczenie urządzeń. Instalację kończy obowiązkowa kalibracja. W ten sposób efekt końcowy zostaje doprecyzowany i osiąga perfekcję. Jednym słowem JBL Synthesis® to systemy szyte na miarę.



W systemach JBL Synthesis® nie znajdziemy typowych rozwiązań spotykanych w urządzeniach znanych z półek sklepowych. Rządzą się zupełnie innymi prawami. Celem nadrzędnym jest tu oddanie atmosfery i magii kina. Dźwięk musi wykraczać poza wszelkie doznania jakie znane są z typowych konfiguracji kina domowego, czy nawet bardzo dobrego kina komercyjnego. JBL Synthesis® dysponuje dynamiką i mocą, która sprawia, że widzów przechodzą ciarki po plecach. Tego nie dokona żaden inny system!

JBL Synthesis® jest najbardziej cenioną marką wśród gwiazd kina takich jak Steven Spielberg, John Travolta, Gloria Estefan, Julia Roberts i wielu innych.



W ofercie koncernu Harman właśnie pojawiły się nowe zestawy, których ceny zaczynają się już od 63 900 zł brutto. Szczególną uwagę warto zwrócić na pięć pozycji wielokanałowych systemów kina domowego:



1. SYNTHESIS® Big Screen Outdoor Home Theater, cena detaliczna: 63 900 zł

To komponenty głośnikowe z możliwością instalacji na zewnątrz, odporne na wilgoć i sól w powietrzu. Elementy elektroniczne obejmują: (1) SDP-25, (1) SDA-7200. Elementy głośnikowe obejmują: (3) Control 31, (2) CBT-50LA, (2) SB2210.



2. SYNTHESIS® LSR 705i-8, cena detaliczna: 127 000 zł

To system przeznaczony do pomieszczeń o średnich wymiarach. Komponenty elektroniczne obejmują: (1) SDP-25, (1) SDEC3500, (1) S3500RCAIC (1) SDA-7200, (1) SDA-4600. Elementy głośnikowe obejmują: (3) LSR705i, (2pr) 8320, (2pr) 2516, (2) S2S-EX.



3. SYNTHESIS® LSR 708i-8, cena detaliczna: 139 000 zł

To system przeznaczony do pomieszczeń o średnich wymiarach. Komponenty elektroniczne obejmują: (1) SDP-25, (1) SDEC3500, (1) S3500RCAIC (1) SDA-7200, (1) SDA-4600. Elementy głośnikowe obejmują: (3) LSR708i, (2pr) 8320, (2pr) 2516, (2) S2S-EX.



4. SYNTHESIS® FOUR CLASSIC, cena detaliczna: 169 000 zł

To system przeznaczony do pomieszczeń o wymiarach od około 42m3 do około 212m3, gdzie pożądane są głośniki do zabudowy ściennej. Komponenty elektroniczne obejmują: (1) SDP-25, (1) SDA-4600, (1) SDA-8300 (1) SDEC-4500P, (1) S3500RCAIC. Elementy głośnikowe obejmują: (3) SCL-4, (2) S4S, (2) S4SBB, (4) S4Ai, (7) S4PCB.



5. SYNTHESIS® FOUR-8, cena detaliczna: 222 000 zł

To system przeznaczony do pomieszczeń, gdzie pożądane są głośniki do zabudowy ściennej. Komponenty elektroniczne obejmują: (1) SDP-25, (1) SDA-4600, (1) SDA-8300 (1) SDEC-4500P, (1) S3500RCAIC. Elementy głośnikowe obejmują: (3) SCL-4, (2) S4S, (2) S4SBB, (4) S4Ai, (7) S4PCB.