Panasonic Remasters OLED - EZ1000 – Ultra HD OLED TV



Panasonic ogłosił pojawienie się pierwszego¹ na świecie telewizora obsługującego HDR. Jest to urządzenie Ultra HD OLED TV, które obsługuje również profesjonalnej klasy obróbkę obrazu. Model EZ1000 uwalnia pełny potencjał prezentacji kontrastu i koloru tkwiący w najnowszej technologii ekranów OLED, co prowadzi do uzyskania obrazów o bezprecedensowej dokładności i spektakularnym pięknie. Aby zapewnić najlepszą jakość toru audio, zastosowano specjalnie wyprofilowane głośniki, które poddano dodatkowemu tuningowi, przeprowadzonemu przez specjalistów uznanej w świecie marki audio Technics, wchodzącej w skład koncernu Panasonic.



Hollywood w Twoim domu



W modelu EZ1000 Panasonic przesunął granicę technologii telewizyjnych, dając Ci obrazy, które wyglądają dokładnie tak, jak zaplanował to reżyser.



1. Panel



Panel Master HDR OLED, który jest sercem modelu EZ1000, został ulepszony w stosunku do już bardzo chwalonego przez krytyków poprzednika, modelu CZ950, pod dwoma kluczowymi względami. Po pierwsze, szczytowa jasność ekranu jest dwa razy większa niż w konwencjonalnych panelach OLED. Po drugie, ekran jest w stanie oddać prawie pełną przestrzeń kolorów DCI. Parametr ten powszechnie uznaje się za najważniejszy element umożliwiający wygenerowanie prawdziwie autentycznego szerokiego zakresu dynamiki (high dynamic range – HDR) w obrazie. Jest to znaczący postęp w stosunku do modelu CZ950.



Dzięki połączeniu tych dwóch istotnych ulepszeń uzyskano filtr absolutnej czerni (Absolute Black Filter) absorbujący światło otoczenia i odbicia, który sprawia, że część obrazu, która powinna być czarna, faktycznie taka jest. Co więcej, ton magenta, który ma wpływ na ekrany OLED w obficie naświetlonych pomieszczeniach, został całkowicie wyeliminowany.



2. Przetwarzanie



Obraz prezentowany przez model EZ1000 jest generowany przez najpotężniejsze układy przetwarzania sygnału wideo, jakie Panasonic kiedykolwiek wbudował w telewizor przeznaczony na rynek konsumencki, czyli przez procesor Studio Colour HCX2.



Najistotniejsza jest w nim niezrównana dokładność nazwana „Delta Zero”. Oznacza to, że dzięki tabelom podglądu 3D, podobnym do rozwiązań stosowanych w firmie Panasonic przez profesjonalnych filmowców oraz w pionie produkującym monitory do stacji nadawczych, model EZ1000 jest w stanie pokazać jedne z najbardziej dokładnie odwzorowanych kolorów w świecie telewizji.



Procesor HCX2 doskonale radzi sobie z jednym z największych wyzwań dla telewizorów: utratą szczegółów w obszarach obrazu zbliżonych do czerni. Jednym z najistotniejszych atutów technologii OLED jest jej możliwość wykreowania cudownie bogatej głębokiej czerni. Niemniej jednak, aby pokazać taką czerń, piksele na ekranie OLED są wyłączone – a ich ponowne włączenie wymaga nader dużego fizycznego „skoku” pod względem technologii telewizyjnych. Jednak Panasonic wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas prac nad telewizorami plazmowymi i jest w stanie skompensować te cechy charakterystyczne technologii OLED, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się bezprecedensową liczbą szczegółów nawet podczas oglądania najciemniejszych scen.



3. Po tuningu w Hollywood



Firma Panasonic ma zamiar kontynuować współpracę ze słynnym profesjonalnym koloryzatorem z Hollywood Mikiem Sową nad dopracowaniem telewizora EZ1000 przed czerwcową premierą. Chodzi o to, by mieć pewność, że urządzenie będzie zgodne z pierwotnymi intencjami filmowca.



Także podczas przeprowadzania tuningu w przetwarzaniu HCX2 zastosowanym w modelu EZ1000, dzięki swojemu laboratorium Hollywood Lab, Panasonic wykorzystuje wiedzę opartą na dziesięcioleciach doświadczeń zdobytych w pracy z profesjonalistami z Hollywood. To gwarantuje, że telewizor pokazuje obraz, który rzeczywiście odwzorowuje wizję twórców filmów.



Bazując na wieloletnim dziedzictwie firmy Panasonic, zdobytym w Hollywood, model EZ1000 wyposażono w szereg funkcji półprofesjonalnych. Na przykład telewizor pozwala profesjonalnym użytkownikom na załadowanie własnych tabel podglądu 3D przy zastosowaniu pamięci SD/USB, jeżeli taka operacja jest konieczna. Ponadto telewizor OLED jest wyposażony w ustawienia kalibracyjne Imaging Science Foundation (isf) i zapewnia kompatybilność z systemem kalibracji CalMAN dla wyświetlania portretowego. Te cechy stanowią dla konsumentów dodatkowy dowód na to, że model EZ1000 faktycznie niewiarygodnie dokładnie odwzorowuje obraz.



4. Panasonic w każdym calu



Model EZ1000 powstał na bazie doświadczeń firmy Panasonic zdobytych na każdym etapie produkcji obrazu (od sprzętu nadawczego do definiowania standardów branżowych i produkcji). Dziś możesz cieszyć się tymi osiągnięciami w swoim domu. Tylko dzięki wszystkim kreatywnym decyzjom, spełnieniu wymogów technicznych i świadomości istnienia potencjalnych pułapek, które mogą mieć wpływ na obraz podczas jego podróży od źródła do ekranu, model EZ1000 może osiągnąć taką precyzję.



5. Certyfikaty wydane przez osoby trzecie



Aby potwierdzić to, że ekran modelu EZ1000 w połączeniu z możliwościami przetwarzania sygnału może dać niewiarygodnie dokładne obrazy, Panasonic wystąpił o przyznanie mu niezależnych certyfikatów w THX. To one gwarantują Ci, że doświadczysz wizji filmowca.



Panasonic będzie się również ubiegał o certyfikację modelu EZ1000 na Ultra HD Premium w funkcjonującej w branży audio i wideo organizacji Ultra HD Alliance. Aby zdobyć taki certyfikat, ekran musi spełnić szereg wyśrubowanych wymagań dotyczących kontrastu, jasności, rozdzielczości i specyfikacji kolorów. Ultra HD Alliance uznał te wymogi za konieczne do dokładnego i spektakularnego odtwarzania obrazów HDR.



HDR bez kompromisów



Dodatkowy zakres mocy świecenia i poszerzone widma barwne związane z obrazami o wysokiej dynamice zrewolucjonizowały jakość obrazu telewizyjnego, a model EZ1000 wyposażono w unikatowe opcje, aby wycisnąć maksimum możliwości z tego nowego ekscytującego formatu.



1. Przygotowany na przyszłość



Poza branżowym standardem HDR10 (PQ) model EZ1000 będzie obsługiwał również nowy format Hybrid Log Gamma HDR. Oznacza to, że telewizor będzie kompatybilny z nową generacją serwisów nadawczych HDR, które mają zostać wprowadzone na rynek w 2017 roku.



2. Opracowany pod kątem obsługi HDR



Doskonała jakość odwzorowania barw oferowana przez model EZ1000, jego głębokie czernie, niezwykła szczegółowość prezentacji obrazów bliskich czerni i jasność charakterystyczna dla technologii OLED to połączenie, które idealne spełnia skrajne wymagania dotyczące koloru i kontrastu, które charakteryzują HDR. Sposób, w jaki świeci się każdy pojedynczy piksel w telewizorze OLED, sprawia, że akcenty jasności i głębokie czernie wymagane w standardzie HDR mogą być obecne równocześnie na jednym ekranie, nie dając przy tym żadnych rozpraszających uwagę pasków lub kółek przypadkowego światła, czyli tego, co pojawia się na ekranach LCD (które muszą się dzielić z zewnętrznymi światłami przyjmowanymi przez grupy pikseli).



Głośnik Dynamic Blade — dopracowany przez Technics



Tworząc model EZ1000, Panasonic nie koncentrował się wyłącznie na osiąganiu oszałamiających obrazów. Z myślą o uzyskaniu najlepszego dźwięku w telewizorze z ekranem OLED opracowano głośnik Dynamic Blade: zwodniczo cienki system audio, który zawiera aż 14 głośników (8 głośników basowych, 4 średniotonowe i 2 wysokotonowe, plus poczwórny pasywny radiator, by podbić bas).

W każdy etap tworzenia głośników Dynamic Blade zaangażowani byli inżynierowie renomowanej marki audio Technics — od projektowania części mechanicznych i obwodów elektrycznych po dopracowanie dźwięku.



Inteligentne telewizory następnej generacji



Telewizor EZ1000 wyposażono w nowo opracowany, inteligentny system My Home Screen 2.0, aby zapewnić użytkownikowi wygodną i intuicyjną pracę z urządzeniem obsługującym wszystkie dostępne dzisiaj źródła treści.



Nowo opracowany system operacyjny oferuje: ulubione foldery dla wielu użytkowników, przycisk My App na pilocie, którego działanie można spersonalizować, by zapewnić sobie szybszy dostęp do ulubionych treści, oraz przebudowaną aplikację Media Player, obsługującą treści w standardach 4K HDR10 i Hybrid Log Gamma.

(tylko dla użytkowników z Wielkiej Brytanii): Dla użytkowników z Wielkiej Brytanii opracowano nową wersję aplikacji Freeview Play, która wprowadza nowe narzędzia przeszukiwania/znajdowania rekomendacji oraz Quick Look Guide, pokazujący przeszłe, będące właśnie na antenie i przyszłe programy telewizyjne na właśnie oglądanym kanale. Uwzględniono też pokazywane na żywo miniaturki audycji, które są emitowane w innych kanałach.



Modele dla pozostałych państw europejskich będą obsługiwać technologię IP>TV do konwertowania nadawanych audycji na dane, które w formie streamingu można przekazywać do innych urządzeń.



Model EZ1000 będzie obsługiwał przesyłanie strumieniowe w formacie 4K HDR pochodzące z serwisów Netflix, Amazon i YouTube. Model 65EZ100 będzie też obsługiwać protokół Simple Device Discovery Protocol firmy Control4 i jest w trakcie procesu certyfikacji Connects with Control4. Ponadto telewizor z ekranem OLED zostanie zgłoszony do certyfikacji firmy Crestron.



Wrażenie jak marzenie



Panasonic zaprojektował model EZ1000 w ramach wyznawanej koncepcji „Sztuka i Wnętrze”.



Kluczową cechą tego podejścia jest akcent na płaski (a nie zakrzywiony) ekran, który wydaje się w magiczny sposób unosić nad stojakiem. Ciemne metaliczne wykończenie i brak widocznych łączeń sprawiają, że nie zwraca się uwagi na fizyczną konstrukcję urządzenia.



Należy także wspomnieć o potężnym systemie audio, który w elegancki sposób zintegrowano ze stojakiem. Dzięki temu model EZ1000 oferuje doskonałe połączenie formy i funkcjonalności.