Panasonic - DMP-UB400, DMP-UB310, DMP-UB300 - Blu-ray HD



Panasonic zaprezentował trzy nowe odtwarzacze Blu-ray Ultra HD — modele DMP-UB400, UB310 i UB300. Ultra HD Blu-ray to technologia wideo nowej generacji, która nie tylko wyświetla obrazy w wysokiej rozdzielczości 4K, ale także obsługuje standardy BT.2020. Dzięki temu oferuje znacznie szerszą gamę kolorów, co przekłada się na bogatsze, bardziej żywe obrazy. Ponadto zapewnia ona już teraz kompatybilność odtwarzaczy Blu-ray z przyszłymi innowacjami, takimi jak obrazy 8K.



Ostre i piękne obrazy



Nowe odtwarzacze Blu-ray Panasonic sprawiają, że drobne szczegóły są wyraźne jak nigdy dotąd dzięki wysokiej rozdzielczości 4K. Za sprawą wysokiego kontrastu pomiędzy ciemnymi a jasnymi obszarami odtwarzacze oddają realistyczne głębie i żywe kolory. Zawsze wyświetlają ostre i piękne zdjęcia, wzbogacone o płynny ruch.

Podczas projektowania odtwarzaczy DMP-UB400, UB310 i UB300 wykorzystano doświadczenie placówki badawczo-rozwojowej Blu-ray działającej w ramach Panasonic Hollywood Laboratory (PHL). Eksperci z PHL stworzyli i dopracowali nowy procesor, który zapewnia rewelacyjne wrażenia w kinie domowym — dokładnie takie, jakie na myśli mieli twórcy filmów i programów telewizyjnych.

Model DMP-UB400 został wyposażony w wyjścia Twin HDMI, pozwalające na elastyczniejsze i łatwiejsze korzystanie z urządzenia. Za sprawą rozdzielenia sygnałów wideo i audio transmisja obrazu i dźwięku jest czystsza i bardziej precyzyjna. Odtwarzacze DMP-UB400, UB310 i UB300 obsługują również formaty audio wysokiej rozdzielczości, takie jak WAV, FLAC, ALAC i DSD oraz popularną opcję 4K Video on Demand (VOD).



Czym jest Ultra HD Blu-ray?



Ultra HD Blu-ray to standard Blu-ray Disc™ nowej generacji, który obsługuje 4K. Co więcej, wykracza on poza rozdzielczość 4K (3840 × 2160 pikseli), aby zapewnić rzeczywistą reprodukcję obrazu w rozdzielczości 4K przy dużej szybkości wyświetlania klatek — do 60 p na sekundę — oraz szerokiej gamie barw BT.2020, co sprawia, że kolory są jeszcze lepiej odwzorowywane.



Opatentowane technologie poprawiające obraz wiernie odtwarzają

pierwowzór



Odtwarzacze DMP-UB400, UB310 i UB300 wyposażone zostały w silnik 4K, nazywany procesorem HCX (Hollywood Cinema Experience) dla Ultra HD Blu-ray, będący kontynuacją rozwiązań zapewniających wysoką sprawność przetwarzania obrazu zastosowanych w odtwarzaczu Blu-ray Ultra HD DMP-UB900/700, który miał swoją premierę w zeszłym roku. Procesor odtwarza materiały wideo Ultra HD Blu-ray i 4K z Internetu z precyzyjnymi kolorami i optymalną jasnością.

W przypadku zwykłego upsamplingu system pobiera próbki sąsiadujących ze sobą górnych i dolnych pikseli koloru i wykorzystuje je, by utworzyć piksele pośrednie w tak zwanym procesie „2-tap”. Panasonic korzysta z procesu „multi-tap”, w ramach którego porównywana jest większa liczba pikseli niż tylko te położone bezpośrednio nad i pod, co pozwala na stworzenie pikseli optymalnych. Zwiększenie dokładności procesu „multi-tap” do interpolacji dekodowanych sygnałów 4K (4:2:0) zawierających treść Ultra HD Blu-ray do 4K (4:4:4) gwarantuje doskonałe, naturalne zdjęcia o realistycznej głębi i żywych kolorach. Odtwarzacze DMP-UB400, UB310 i UB300 posiadają również oryginalną funkcję 4K Direct Chroma Up-scaling, dzięki której obrazy w jakości 2K można przedstawić w 4K o wysokiej rozdzielczości. Telewizor kompatybilny z 4K/60 p/4:4:4 należy podłączyć kablem o szybkości transmisji 18 Gb/s. Podczas odtwarzania treści Ultra HD Blu-ray dane 4:4:4/36 bit wychodzą jako 4K/24 p, a dane 4:2:2/36 bit jako 4K/60 p.



Poza szerokim spektrum kontrastu obrazy Ultra HD Blu-ray muszą zachować najdrobniejsze detale zarówno w ciemnych, jak i w jasnych obszarach. Nowa technologia umożliwia maksymalizację ekspresji obrazu, co jest istotą Ultra HD Blu-ray. Ponadto na telewizorach, które nie są kompatybilne z technologią HDR (SDR TV), wyświetla obrazy jaśniejsze i piękniejsze niż w przypadku zwykłych materiałów Blu-ray. Co więcej, wiernie odtwarza ciemne i jasne obszary obrazów niezależnie od warunków projekcji.* Ciemne sceny ogląda się trudniej w jasnych pomieszczeniach. W takich przypadkach widz może włączyć funkcję, która wymusza zwiększenie jasności ciemnych obszarów. Nawet po przejściu do sceny o dużej jasności obraz jest wciąż analizowany i optymalizowany.

*Dla starszych odtwarzaczy DMP-UB900 i UB700 planowana jest aktualizacja oprogramowania, która zapewni kompatybilność.



Wysoka jakość dźwięku: unikatowe technologie audio zapewniające bogactwo odtwarzanego dźwięku



Urządzenie DMP-UB400 ma dwa wyjścia HDMI, dzięki którym sygnał TV (4K Video) i wzmocniony sygnał audio są rozdzielane i transmitowane osobno. Wyjście Twin HDMI rozdziela sygnały audio i wideo, aby wyeliminować niepożądane szumy i umożliwić odtworzenie dźwięku wysokiej jakości.



Modele DMP-UB400, UB310 i UB300 zostały również zaprojektowane z myślą o odtwarzaniu dźwięku w wysokiej rozdzielczości. Oprócz tradycyjnych formatów — WAV, FLAC, MP3, AAC, WMA — odtwarza również pliki muzyczne w formacie DSD (5,6 MHz/2,8 MHz) oraz ALAC. Wystarczy podłączyć go do domowego systemu audio, aby cieszyć się muzyką o jakości porównywalnej do studyjnej.

UB400 wiernie naśladuje charakterystyczne ciepłe i kojące dźwięki wzmacniaczy lampowych. Za sprawą sześciu różnych rodzajów dźwięku pochodzących z próżniowych wzmacniaczy lampowych z upsamplingiem o sygnale 96 kHz/192 kHz można delektować się dźwiękiem wyjątkowo wysokiej jakości.



Smart Networking: w pełni sprawna i funkcjonalna sieć ułatwia korzystanie z różnych źródeł 4K



Ponieważ popyt na 4K rośnie, odtwarzacze Blu-ray nowej generacji DMP-UB400, UB310 i UB300 obsługują technologię 4K VOD (Video on Demand) i gwarantują przyjemność z oglądania na nowym poziomie tym, którzy oczekują bezkompromisowej jakości obrazu oraz dźwięku.



Użytkownik może również odtworzyć plik wideo w jakości 4K (MP4) nakręcony aparatem lub kamerą cyfrową, a także przesyłać dane w formacie JPEG w rozdzielczości 4K. Pozwoli to przywołać wspomnienia z wyjazdów wakacyjnych i podziwiać uchwycone w kadrze naturalne piękno — począwszy od wspaniałych krajobrazów, a skończywszy na najcenniejszych ujęciach z rodziną i przyjaciółmi.

Stylistyka: stylowy i kompaktowy wygląd odzwierciedla wysoką jakość



Wszystkie te zaawansowane technologie mieszczą się w eleganckiej i kompaktowej obudowie wykończonej w charakterystycznej stylistyce trójwymiarowego kryształu firmy Panasonic. Prosty, a zarazem zwracający uwagę wygląd sprawia, że odtwarzacz pasuje do każdego telewizora z płaskim ekranem. Panel przedni odtwarzacza Ultra HD Blu-ray wykończono skośnymi cięciami ze wszystkich czterech stron, aby nadać mu subtelny, lecz niepowtarzalny wyraz.



Główne cechy odtwarzacza DMP-UB400



Obraz wysokiej jakości

• Odtwarzanie Ultra HD Blu-ray (4K)

• Procesor HCX dla Ultra HD Blu-ray

• Funkcja 4K Direct Chroma Up-scaling

• Wyjście 4K 60 p/50 p

• Funkcja Multi Content 4K Up-scaling

• Odtwarzanie Blu-ray DiscTM Full-HD 3D

• Ustawienia wstępne rodzaju obrazu



Dźwięk wysokiej jakości

• TWIN HDMI PURE AV (samodzielne wyjście typu Twin)

• Dźwięk o wysokiej klarowności

• Czysty dźwięk przez HDMI (technologia HDMI Low Clock Jitter Process)

• Cyfrowy dźwięk z upsamplingiem

• Odtwarzanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości (DSD (2,8 MHz/5,6 MHz), ALAC, FLAC, WAV)

• 192 kHz/96 kHz Surround Re-master



Inteligentne funkcje

• Obsługa 4K VOD*1

• Obsługa sieciowa 4K (wyświetlanie plików 4K JPEG/wideo)

• Aplikacje internetowe*1

• Dostęp do dysku sieciowego

• Odtwarzanie z zewnętrznego dysku twardego

• Możliwość wyświetlania obrazu ze smartfona/tabletu

• Przeglądarka internetowa*1

• Wbudowana bezprzewodowa LAN

• Stylowy graficzny interfejs użytkownika

• Aplikacja Quick Start

• Tapeta na ekranie głównym

• VIERA Link



Stylistyka

• Stylistyka 3D

• Kompaktowa stylistyka



Główne cechy odtwarzacza DMP-UB310/300



Obraz wysokiej jakości

• Odtwarzanie Ultra HD Blu-ray (4K)

• Procesor HCX dla Ultra HD Blu-ray

• Funkcja 4K Direct Chroma Up-scaling

• Wyjście 4K 60 p/50 p

• Funkcja Multi Content 4K Up-scaling

• Odtwarzanie Blu-ray DiscTM Full-HD 3D

• Ustawienia wstępne rodzaju obrazu



Dźwięk wysokiej jakości

• Czysty dźwięk przez HDMI (technologia HDMI Low Clock Jitter Process)

• Odtwarzanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości (DSD (2,8 MHz/5,6 MHz), ALAC, FLAC, WAV)



Inteligentne funkcje

• Obsługa 4K VOD*1

• Obsługa sieciowa 4K (wyświetlanie plików 4K JPEG/wideo)

• Aplikacje internetowe*1

• Dostęp do dysku sieciowego

• Odtwarzanie z zewnętrznego dysku twardego

• Przeglądarka internetowa*1

• Wbudowana bezprzewodowa sieć LAN*2

• Stylowy graficzny interfejs użytkownika

• Aplikacja Quick Start

• Tapeta na ekranie głównym

• VIERA Link



Stylistyka

• Stylistyka 3D

• Kompaktowa stylistyka