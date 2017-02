Technics Grand Class SL-1200GR – gramofon z bezpośrednim napędem



Technics zaprezentował nowy gramofon Grand Class SL-1200GR z bezpośrednim napędem talerza dla entuzjastów audio. To standardowy model wykorzystujący technologie zastosowane w SL-1200G, który został opracowany jako gramofon referencyjny dla nowej generacji produktów z bezpośrednim silnikowym napędem talerza.



Połączenie tradycyjnej techniki analogowej z wiodącymi technologiami cyfrowymi



Wprowadzony na rynek w 2016 roku model SL-1200G łączył tradycyjną technologię analogową firmy Technics i zaawansowaną technologię cyfrową. Jego znakomite wyniki dosłownie wstrząsnęły rynkiem hi-fi i na nowo zdefiniowały standard referencyjny dla gramofonów z bezpośrednim silnikowym napędem talerza.



Z myślą o stworzeniu modelu SL-1200GR, części wchodzące w skład gramofonu SL-1200G zostały na nowo opracowane. Są to: bezrdzeniowy silnik napędu bezpośredniego i precyzyjna technologia sterowania silnikiem, talerz o dużej sztywności i ramię gramofonu o dużej czułości. To gwarantuje, że entuzjaści audio korzystający z SL-1200GR mogą się cieszyć muzyką z bogatym, wypełnionym dźwiękiem płyt analogowych.



Bezrdzeniowy silnik bezpośredniego napędu talerza osiągający stabilne obroty



Układy z napędem bezpośrednim, w odróżnieniu od gramofonów z paskowym napędem talerza, zapewniają obroty silnika przy niskiej prędkości i bezpośrednio napędzają talerz. Ta koncepcja zapewnia szereg zalet, takich jak prawie całkowity brak pogorszenia stosunku sygnał/szum spowodowany drganiami silnika i mechanizmami opóźnienia oraz wysoką niezawodność połączoną z wieloletnią trwałością, gdyż rozwiązanie to nie wymaga wymiany części.

W 2016 roku Technics opracował bezrdzeniowy płaski silnik napędu bezpośredniego z podwójnym wirnikiem, w którym magnesy silnika umieszczono po obu stronach, co eliminowało nieregularność obrotów silnika zwaną „zębatkowaniem”, będącą problemem spotykanym w gramofonach z napędem bezpośrednim. Silnik ten został dostosowany do modelu SL-1200G, który ponownie wywołał znaczącą reakcję na rynku hi-fi. Model SL-1200GR dziedziczy tę samą filozofię projektowania, posiadając nowo opracowany jednowirnikowy, płaski bezrdzeniowy silnik napędu talerza, co prowadzi do wyeliminowania efektu „zębatkowania”.



Zastosowany w modelu SL-1200GR układ sterowania obrotami kontroluje i koryguje precyzję silnika i wykorzystuje najnowszą technologię sterowania silnikiem używaną w napędach Blu-ray. Jest to takie samo rozwiązanie, jakie zastosowano w modelu SL-1200G. Ponadto dopracowano obwody elektryczne w celu zagwarantowania maksymalnych parametrów nowo opracowanego silnika gramofonu SL-1200GR.



Talerz gramofonu – w pogoni za sztywnością i charakterystyką wytłumiania wibracji



Dzięki zastosowaniu konstrukcji dwuwarstwowej, z wytłumiającą gumą zastosowaną na całej tylnej powierzchni odlewu aluminiowego, talerz osiąga wysoką sztywność i charakterystykę wytłumiania wibracji. Eliminuje to niepożądany rezonans, który w innych przypadkach jest przekazywany na płytę – dzięki temu udało się uzyskać wyrazisty dźwięk.



W celu zwiększenia masy biernej i zmniejszenia wibracji przeprowadzono symulację, aby określić kształt odlanej aluminiowej części talerza. Ważący 2,5 kg (w tym mata gumowa) talerz SL-1200GR jest o 0,8 kg cięższy niż w poprzedniku – SL-1200MK5. Również na tylnej powierzchni talerza zastosowano rozwiązania wzmacniające jego sztywność. Zwiększenie powierzchni kontaktu z wytłumiającą gumą pozwala na osiągnięcie charakterystyki wytłumiania ponad dwa razy lepszej niż ta obecna w modelu SL-1200MK5.



Ramię osiągające wysoką czułość w ruchu początkowym



Ramię gramofonu śledzi obroty płyty i umożliwia jej odczyt z wysoką precyzją. Ramię odziedziczone przez Technics to tradycyjnie stosowane ramię w kształcie litery S ze statycznym wyważeniem, wykonane z zastosowaniem aluminiowej rurki charakteryzującej się znakomitą lekkością i sztywnością.

Przy konstrukcji z zawieszeniem kardanowym część łożyskowa ramienia gramofonu SL-1200GR zawiera obudowę obrobioną w procesie cięcia, w której zastosowano łożyska o wysokiej precyzji, takie jak w modelu SL-1200G. Czułość przy ruchu początkowym wynosząca 5 mg i mniej została osiągnięta dzięki ręcznemu montażowi i regulacjom dokonywanym przez wykwalifikowanych japońskich rzemieślników. To umożliwia dokładne śledzenie rowków wytłoczonych w płycie.



Pozłacane gniazda Phono i masy dla odłączalnych kabli zostały umieszczone pod ramieniem, więc można korzystać z szerokiego asortymentu kabli. Użycie metalowej, ekranującej konstrukcji wewnątrz obudowy również zmniejsza wpływ zewnętrznych zakłóceń.

Obudowa o wysokiej sztywności i silnie wytłumiające izolatory silikonowe zapewniają piękny dźwięk i izolację od różnych drgań

Dzięki zastosowaniu dwuwarstwowej konstrukcji korpusu, z trwale połączoną konstrukcją BMC i chassis w postaci aluminiowego odlewu, model SL-1200GR ma zagwarantowaną wysoką sztywność.

W izolatorach wspierające obudowę gramofonu SL-1200GR, podobnie jak w modelu SL-1200G, zastosowano specjalną gumę silikonową, która gwarantuje zarówno charakterystykę wysokiego tłumienia, jak i niezawodność w długim okresie użytkowania. Drgania w kierunku poziomym są pochłaniane przez wzmocnienia wykonane z cylindrycznych rurek z polimerów mikrokomórkowych. Dziedzicząc technologię zastosowaną w modelu SL-1200G, dokonano modyfikacji izolatorów, aby konkretnie dopasować się do specyfiki modelu SL-1200GR.



Dane techniczne:



Technologia stabilności obrotów

● Bezrdzeniowy silnik napędu bezpośredniego

● Sterownik silnika o dużej precyzji



Konstrukcja odporna na drgania

● Silnie wytłumiający talerz gramofonu

● Sztywna konstrukcja obudowy

● Izolator z gumy silikonowej



Wysokiej jakości części

● Ramię gramofonowe o wysokiej czułości

● Pozłacane gniazda odłączalnych kabli



Niepowtarzalna stylistyka Technics odziedziczona po urządzeniach z serii SL-1200



Część gramofonowa

● Typ: gramofon obsługiwany ręcznie z bezpośrednim napędem talerza

● Prędkości obrotowe: 33 1/3, 45, 78 obr./min

● Zakres regulacji: ±8%, ±16%

● Początkowy moment obrotowy: 2,2 kg・cm (1.91 lb-in)

● Charakterystyka narastania prędkości: 0,7 s. od zatrzymania do 33 1/3 obr./min

● Drżenie i kołysanie: 0,025% W.R.M.S.

● Rumble: 78dB (wartość ważona wg IEC 98A)

● Talerz gramofonu: odlew aluminiowy

Średnica:332 mm (13-5/64")

Masa: ok. 2,5 kg (5.5 lb) (z uwzględnieniem maty gumowej)

Ramię

● Typ: uniwersalne, z wyważeniem statycznym

● Długość skuteczna: 230 mm (9-1/16")

● Przewieszenie: 15 mm (19/32")

● Błąd kąta śledzenia:

W granicach 2° 32' (na zewnętrznym rowku płyty 30 cm / 12")

W granicach 0° 32' (na wewnętrznym rowku płyty 30 cm / 12")

● Kąt offsetu: 22°

● Zakres regulacji wysokości ramienia: 0 - 6mm

● Zakres regulacji nacisku igły: 0 - 4 g (odczyt bezpośredni)

● Masa uchwytu do wkładki: ok. 7,6 g

● Możliwy do zastosowania zakres ciężarów wkładki:

[bez dodatkowego obciążnika ramienia] 5,6 - 12,0 g (14,3 - 20,7g z uchwytem wkładki)

[z dodatkowym obciążnikiem ramienia] 10,0 - 16,4g (18,7 - 25,1 g (w tym uchwyt wkładki)

● Wymiar montażu wkładki: rozstaw JIS 12,7mm

● Gniazdo przewodów uchwytu wkładki: φ 1,2 mm, złącze z 4 stykami



Gniazda

● Wyjście audio: PHONO (Pin Jack) x 1, GNIAZDO UZIEMIENIA x 1

Ogólne

● Zasilanie: 120 VAC, 60 Hz

● Pobór mocy: 11 W (ok. 0,2W w trybie czuwania)

● Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 453 x 173 x 372 mm (17-27/32 × 6-13/16 × 14-21/32 cali)

● Masa: ok. 11,2 kg (ok. 24,7 lbs)