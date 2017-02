Technics Grand Class SB-G90 - kolumny podłogowe z punktowym źródłem dźwięku



Technics zaprezentował dzisiaj nowe kolumny Grand Class SB-G90. Zbudowano je w oparciu o koncepcję liniowego przesunięcia fazowego i punktowego źródła dźwięku, co daje efekt szerokiej sceny dźwiękowej ze znakomitą klarownością i jednocześnie precyzją połączoną z realizmem prezentacji, zachowaną w szerokim paśmie częstotliwości od tonów niskich do najwyższych.

W celu osiągnięcia wyraziście rozplanowanej sceny dźwiękowej całkowicie wyeliminowano niepożądane drgania



Architektura zbilansowanego montażu głośnika



Kolumny te wyposażono w nowo opracowaną architekturę montażu głośnika z zapewnieniem równowagi konstrukcji. Głośnik został zamontowany do dodatkowego kosza zainstalowanego wewnątrz obudowy, w środku ciężkości kolumny – takie rozwiązanie tłumi drgania samej kolumny. Ponadto ze względu na to, że głośnika nie zamontowano w koszu przymocowanym do przedniej ścianki kolumny, rozchodzące się niepożądane drgania pochodzące z głośnika i przenoszone na kosz mogą zostać wytłumione. Umożliwia to zmniejszenie zniekształceń fal dźwiękowych generowanych przez membranę, a także niepożądanych dźwięków pochodzących z kosza. W wyniku zastosowania tego rozwiązania kolumna może reprodukować scenę dźwiękową przy precyzji ogniskowania źródeł pozornych, która charakteryzuje się zarówno realizmem, jak i klarownością brzmienia. Pozwala to na wizualizację drobnych szczegółów dosłownie każdego reprodukowanego dźwięku.



Obudowa kolumny o wysokiej sztywności



Wytrzymałość obudowy zapewnia konstrukcja krzyżowa z zastosowaniem dodatkowych koszy, do których przymocowano głośniki. Sztywność uzyskano za pomocą poziomych paneli wzmacniających konstrukcję obudowy. W każdym głośniku zastosowano oddzielny dodatkowy kosz montażowy, co minimalizuje efekt przenoszenia wzajemnych drgań między głośnikami.



Szerokie pasmo częstotliwości osiągnięte dzięki nowo opracowanemu koncentrycznemu głośnikowi



Kolumna głośnikowa z punktowym źródłem dźwięku



Przy reprodukcji dźwięku w pełni oddającego efekty przestrzenne, w idealnej sytuacji, czoło fali dźwiękowej emitowanej przez głośnik jest dopasowane do dowolnej pozycji słuchacza (zapewnione jest punktowe źródło dźwięku).



Kolumny SB-G90 wyposażono w nowo opracowane dwudrożne, koncentryczne głośniki stożkowe (w tym głośnik średniotonowy i wysokotonowy) ukierunkowane na reprodukcję dźwięku z dużą szybkością i z lepszą czułością w wyższych rejestrach.

Reprodukcja dźwięku o szerokim paśmie przenoszenia i z małymi zniekształceniami



W celu pełnego oddania bardzo szerokiego pasma częstotliwości, pochodzącego ze źródeł sygnału o wysokiej rozdzielczości, kolumny SB-G90 wyposażono w nowo opracowany 25-milimetrowy głośnik wysokotonowy. Dzięki niemu zniekształcenia są niewielkie, a faza sygnału jest precyzyjnie odwzorowana. Z kolei dwa nowo opracowane głośniki niskotonowe o średnicy 16 cm (wyposażone w membrany z dużym skokiem) umożliwiają reprodukcję dźwięku w szerokim paśmie od 27 Hz do 100 kHz.



Membranę wszystkich głośników wykonano z anodyzowanego aluminium, co pozwoliło na ujednolicenie tonów w całym paśmie częstotliwości.



Warto wspomnieć o tym, że wszystkie głośniki mają miedziane pierścienie i cewki głosowe charakteryzujące się wysoką liniowością przetwarzanego pasma, dzięki czemu osiągnięto małe zniekształcenia w całym szerokim paśmie częstotliwości.

Taka charakterystyka umożliwia płynne i dobrze zrównoważone odtwarzanie muzyki.



Głośnik z precyzyjnym odwzorowaniem fazy (koncentryczny, dwudrożny głośnik)



Aluminiową, sztywną membranę kopułkową głośnika wysokotonowego poddano anodyzacji. Głośnik odtwarza szerokie pasmo częstotliwości do 100 kHz dzięki kształtowi kopułki, zoptymalizowanego w wyniku przeprowadzonych symulacji. Daje on też większą jednorodność charakterystyki fazowej dzięki zastosowaniu korektora fazy.



Ponadto w kolumnach SB-G90 zastosowano podwieszone cewki głosowe i szczeliny magnetyczne, do których wstrzyknięto płyn magnetyczny w celu tłumienia wzrostu temperatury. W ten sposób osiągnięto znakomitą liniowość oddawanej mocy. Te cechy zapewniają reprodukcję szerokiego pasma częstotliwości, zachwycając szczegółowością i pięknem.



Podobnie jak głośnik wysokotonowy, głośnik średniotonowy również wykorzystuje anodyzowaną lekką aluminiową membranę kopułkową o wysokiej sztywności. Zastosowane układy magnetyczne pozwalają na osiągnięcie niewielkich zniekształceń i zwiększenie mocy przetwornika dzięki użyciu dużych magnesów, nakładek miedzianych i charakteryzujących się wysoką liniowością podwieszonych cewek głosowych.



Ponadto w ramie kolumn SB-G90 wykorzystano twarde odlewane elementy w strukturze wsporników z ramionami rozpraszającymi drgania, co całkowicie eliminuje nawet najcichsze niepożądane dźwięki rezonansowe. Te cechy umożliwiają odtwarzanie tonów średnich ze znakomitą precyzją i charakterystyką częstotliwościową.



Odtwarzanie niskich tonów ze znakomitą charakterystyką częstotliwościową i małymi zniekształceniami

Głośnik basowy o średnicy 16 cm z długim skokiem membrany pozwalający na osiągnięcie małych zniekształceń

Głośniki basowe o średnicy 16 cm, z długim skokiem membrany, pozwalające na osiągnięcie małych zniekształceń, mają: podwójne magnesy generujące zadowalającą moc głośnika oraz układy magnetyczne z podwieszonymi cewkami głosowymi o wysokiej liniowości, pierścienie miedziane, aluminiowe krótkie pierścienie. Ten nowo opracowany układ z długim skokiem membrany pozwala uzyskać odwzorowanie niskich tonów z dużym zakresem dynamiki oraz niezwykle niskie zniekształcenia i świetnie przenoszone pasmo częstotliwości nawet przy dużych amplitudach.

Również rama wykorzystuje w strukturze konstrukcji nośnej twardy odlew, który starannie rozprasza nawet najmniejsze niepożądane dźwięki rezonansowe. Lekka membrana kopułkowa, wykonana ze sztywnego aluminium poddanego anodyzacji, zapewnia jednorodność tonów w średnich i w wysokich rejestrach. To daje mocne i potężne basy.



Dane techniczne



Emocjonalna technologia akustyczna

• Architektura zbilansowanego montażu głośnika

• Kolumna z punktowym źródłem dźwięku

• Reprodukcja szerokiego pasma częstotliwości z niskimi zniekształceniami

• Przetwornik z precyzyjną reprodukcją fazy (głośnik z koncentrycznym układem dwudrożnym)

• 16-centymetrowy głośnik basowy z długim skokiem membrany i niskimi zniekształceniami

• Obudowa o wysokiej sztywności

• Wysokiej jakości obwody zastosowane w zwrotnicy



Stylistyka Technics o najwyższych standardach

• Wykończenie obudowy – czarny wysoki połysk

• Montowana na magnesy maskownica wykonana z tkaniny



Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

• 302 x 1114 x 375 mm (11–7/8 x 43–27/32 x 14–3/4 cali)

* Z uwzględnieniem siatki maskownicy i gniazd wraz z kolcami



Masa

• Około 32 kg jedna kolumna



System

• Trójdrożny czterogłośnikowy z bas refleksem

*Uwzględniając koncentryczny, dwudrożny głośnik dla tonów średnich i głośnik wysokotonowy

• Przetworniki:

Głośnik basowy: 16 cm (6–1/2") tym stożkowy x 2.

Głośnik średnio-wysokotonowy: współosiowy 16 cm (6–1/2") typu stożkowego x 1; 2,5 cm (1") typ kopułkowy x 1

• Częstotliwości podziału zwrotnicy: 480 Hz, 3,2 kHz

• Pasmo częstotliwości: 27 Hz – 100 kHz (-16 dB), 32 Hz – 85 kHz (-10 dB)

• Poziom ciśnienia dźwięku: 88 dB /2,83 V (m)

• Impedancja: 4 Ω

• Moc wejściowa (IEC): 100 W (znamionowa), 200 W (maksymalna)

• Zalecana moc wzmacniacza: 40–150 W (znamionowa)