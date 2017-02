Technics Grand Class SU-G700 - wzmacniacz zintegrowany



Firma Technics zaprezentowała nowy, zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny Grand Class SU-G700, wyposażony w system JENO (eliminacji zniekształceń typu jitter i optymalizacji kształtowania charakterystyki szumów) i LAPC (kalibracja fazy z dostosowaniem do obciążenia) oraz inne technologie audio klasy referencyjnej, co stanowi koncepcję, na której buduje się reprodukcję dźwięku o wysokiej czystości prezentacji.



Wysokiej jakości technologie audio klasy referencyjnej



Mechanizm JENO (eliminacja zniekształceń typu jitter i optymalizacja kształtowania charakterystyki szumów)

W celu zapewnienia bezstratnego, wiernego przekazu dużej ilości danych audio zawartej w sygnale płynącym do kolumn głośnikowych, w sekcji wzmacniacza mocy SU-G700 zastosowano w pełni cyfrowy układ wzmacniający, w tym mechanizm JENO realizujący koncepcje projektowe referencyjnych systemów marki Technics.

W celu rozwiązania problemu związanego z degradacją jakości dźwięku powodowaną przez zniekształcenia typu jitter (co często stanowi problem w konwencjonalnych wzmacniaczach cyfrowych), model SU-G700 wyposażono w oryginalne obwody redukcji tego typu zniekształceń, eliminujące je w całym słyszalnym paśmie akustycznym. Zastosowano również wyjątkowy układ przetwarzania sygnałów PWM o dużej precyzji, co jest niezbędne do osiągnięcia wysokiej jakości dźwięku. Dzięki optymalizacji parametrów, takich jak szybkość kształtowania charakterystyki szumowej, stopień i liczba kwantowania, opartych na unikalnej fachowej wiedzy marki Technics, dane zawarte w źródłach o wysokiej rozdzielczości są bezstratnie konwertowane na sygnały PWM – nawet w szerokim zakresie dynamiki.



Technologie te zapewniają reprodukcję naturalnego i niezwykle szczegółowego dźwięku, co pozwala słuchaczowi odczuwać nawet delikatne niuanse muzyki.



LAPC (Load Adaptive Phase Calibration, kalibracja fazy dostosowana do obciążenia)



Impedancja kolumn głośnikowych zmienia się przy każdej częstotliwości, dlatego wymaga się, by wzmacniacz zasilał kolumny w sposób niezależny od wpływu ich charakterystyki. Niemniej jednak konwencjonalne wzmacniacze cyfrowe były podłączone do kolumn za pośrednictwem filtra dolnoprzepustowego w stopniu wyjściowym, co powodowało, że jeszcze większy wpływ na te wzmacniacze miała charakterystyka impedancji kolumn.

Ponadto, podczas gdy charakterystykę amplitudową konwencjonalnych wzmacniaczy można było poprawić ze względu na ujemne sprzężenie zwrotne, nie udawało się poprawić charakterystyki fazowej. W celu rozwiązania tego problem firma Technics opracowała algorytm adaptacyjnej optymalizacji impedancji kolumn, który koryguje idealną odpowiedź impulsową poprzez cyfrową obróbkę sygnału poprzez pomiar charakterystyki amplitudowo-fazowej wzmacniacza z podłączonymi kolumnami. Ta nowa technika umożliwia spłaszczenie charakterystyki częstotliwościowej amplitudy i fazy – jest to coś, czego inne wzmacniacze poprzednio nie osiągały. Ponadto osiągnięto generowanie dźwięku z bogatą ekspresją przestrzenną.



Szybki i cichy zasilacz hybrydowy



Przy konwencjonalnych zasilaczach impulsowych częstotliwość pracy impulsowej zmienia się w reakcji na wahania obciążenia, aby sterować czasem załączenia w celu ustabilizowania napięcia wyjściowego. Zmienny składnik częstotliwości pracy impulsowej ma niekorzystny wpływ na jakość dźwięku.



W modelu SU-G700 zastosowano nowo opracowany zasilacz, który zmniejsza składową szumów niekorzystną dla jakości dźwięku, co odbywa się to dzięki niezmiennej częstotliwości pracy impulsowej. Ponadto w drugi stopień zasilacza impulsowego jest wyposażony w liniowy regulator do stabilizacji napięcia wyjściowego . W regulatorze liniowym zastosowano wykonywane na zamówienie najwyższej klasy kondensatory elektrolityczne

Co więcej, zasilacz Technics z rezonansem prądowym zmniejsza poziom zakłóceń pracy impulsowej. Podzespoły służące do tłumienia szumów, takie jak kondensatory, zostały starannie wyselekcjonowane. Podjęto wszelkie możliwe działania, aby osiągnąć niski poziom szumów i uzyskać reprodukcję czystego dźwięku.



Składająca się z trzech sekcji konstrukcja eliminuje interferencje pomiędzy modułami obwodów i znacznie ogranicza generowanie szumów



Składająca się z trzech sekcji konstrukcja



We wzmacniaczach zintegrowanych pracuje cały szereg obwodów, na przykład obsługujących mikrosygnały pochodzące z podłączonych źródeł lub też pracujących z prądami o dużym natężeniu, takich jak obwody stopnia wyjściowego i obwody zasilacza. W modelu SU-G700 zastosowano trzystopniową konstrukcję,a pomiędzy blokami obwodów zainstalowano ścianki działowe dostosowane do obsługiwanego poziomu sygnału. To eliminuje interferencje pomiędzy blokami obwodów i prowadzi do osiągnięcia wyrazistego dźwięku.



Ze względu na taką konstrukcję również sztywność podstawy montażowej tłumi wibracje elementów elektrycznych, co skutkuje eliminowaniem pogarszania się jakości dźwięku.



Wyjątkowa stylistyka Technics z dwoma dużymi wskaźnikami wychyłowymi i dużym pokrętłem regulacji siły wzmocnienia

Aluminiowa budowa o dużej sztywności



W celu zredukowania drgań i zakłóceń, które pogarszają czystość dźwięku, podwójna metalowa podstawa montażowa o dużej sztywności obejmuje wewnętrzną podstawę montażową wykonaną z płyty stalowej i zewnętrzne stalowe chassis.



Aby zapewnić podparcie ciężkich części i komponentów i osiągnąć lepszą stabilność, wewnętrzne chassis wykonano z płyty o grubości 1,2 mm. Dolna powierzchnia obudowy posiada płytę stalową o grubości 2 mm. Poprawia to tłumienie drgań i pozwala na osiągnięcie nisko położonego środka ciężkości. Płyta czołowa zrobiona jest z blachy aluminiowej o grubości 7 mm, aby skutecznie eliminować wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.

Dwa duże wskaźniki wychyłowe umieszczone na przedzie obudowy stanowią wyrażenie dynamizmu muzyki. Pokrętło siły wzmocnienia jest wykonane z czystego aluminium, co zapewnia świetne wyczucie przy regulowaniu głośności.



Dane techniczne



Dokładana technologia cyfrowa

• Mechanizm JENO – eliminacja zniekształceń typu jitter i optymalizacja kształtowania charakterystyki szumowej

• Technologia LAPC (Load Adaptive Phase Calibration, kalibracja fazy dostosowująca się do obciążenia)

• Szybki i cichy hybrydowy stopień zasilania

• Zasilany przez akumulatorek generator zegara



Bezszumowa technologia sygnałowa

• Architektura cyfrowego izolowania szumów

• Optymalnie aktywowany system obwodów

Definitywna stylistyka Technics

• Obudowa aluminiowa o dużej sztywności

• Podwójna metalowa podstawa montażowa o dużej sztywności

• Konstrukcja złożona z trzech bloków, z oddzieleniem zasilacza, wzmacniacza i bloku przetwarzania sygnału



Moc wyjściowa FTC

• 140 W + 140 W (1 kHz, całkowite zniekształcenia harmoniczne 0.5%, 4 Ω, 20 kHz LPF)

• 70 W + 70 W (1 kHz, całkowite zniekształcenia harmoniczne 0.5%, 8 Ω, 20 kHz LPF)

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

• 430 x 148 x 428 mm (16-15/16 x 5-13/16 x 16-27/32 cali)

Masa

• Ok. 12,3 kg (ok. 27,2 lbs)



Gniazda

• Cyfrowe wejście koncentryczne x2 / cyfrowe wejście optyczne x2 / analogowe wejście liniowe x2 / wejście USB-B / wejście Phono(MM) x1

• Analogowe wyjście z sekcji przedwzmacniacza / analogowe wyjście liniowe / wyjście słuchawkowe

Format wejścia cyfrowego

• USB-B: PCM do 384 kHz, 32 bit / DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz z asynchronicznym trybem przesyłu sygnału