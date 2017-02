Sony zaprasza na targi ISE 2017



Firma Sony po raz kolejny przygotowuje się do udziału w targach ISE w Amsterdamie. Podczas edycji 2017 r. Sony będzie prezentować najlepsze w branży rozwiązania, które dzięki najnowszym zdobyczom techniki zapewniają studentom, klientom oraz współpracownikom maksymalny realizm obrazu i lepsze warunki do porozumiewania się. Specjaliści z branży audiowizualnej zobaczą ponadto, w jaki sposób Sony wprowadza rewolucyjne możliwości współpracy i komunikacji w różnorodnych środowiskach biznesowych i edukacyjnych.



Na zwiedzających stanowisko Sony (1-N20) w centrum wystawienniczo-kongresowym RAI czekają:



•Technologia CLEDIS — źródło wyjątkowo wyraźnych i realistycznych obrazów. CLEDIS to najbardziej zaawansowane rozwiązanie firmy Sony przeznaczone do wyświetlania w wielkim formacie. Połączenie rozdzielczości 8K, dużego kontrastu (powyżej 1 000 000:1) i imponującej jasności 1000 cd/m2 zapewnia wyjątkowo realistyczne wrażenia wizualne. Zaletą CLEDIS jest także jednolita jasność całego obrazu, eliminująca ewentualne wady i przekłamania. Specjalny system sterowania pikselami zapewnia bardzo dużą szybkość reakcji i umożliwia wyświetlanie szybkich akcji w tempie 120 klatek na sekundę — bez deformacji ani zamazywania się obrazu widocznego pod kątem niemal 180 stopni.



•Wyjątkowa jakość obrazu w symulacjach wizualnych i rozrywce. Na wystawie pokazane zostaną rozwiązania projekcyjne firmy Sony oparte na technologii SXRD. Pozwalają one poprawić jakość wizualizacji w takich zastosowaniach, jak projektowanie przemysłowe/CAD, symulatory lotu, badania naukowe i służba zdrowia, a także w parkach rozrywki, planetariach oraz atrakcjach turystycznych Wśród prezentowanych na ISE 2017 modeli nie zabraknie projektora VPL-GTZ270 o jasności 5000 lumenów.



•Nowe rozwiązanie Sony umożliwiające współpracę i udostępnianie multimediów w czasie rzeczywistym. Jest ono przeznaczone do stymulacji aktywnej nauki w szkołach ponadpodstawowych, na uczelniach i w salach konferencyjnych firm. Pozwala uczestnikom wykładów, sesji burzy mózgów, zajęć grupowych itp. pokazywać w czasie rzeczywistym multimedia z własnych urządzeń przenośnych. Uczestnicy mają możliwość zdalnego udziału w dyskusji i prezentacji materiału za pomocą tradycyjnych systemów wideokonferencyjnych. Treści można przesyłać strumieniowo do Internetu lub archiwizować za pomocą systemu Optical Disc Archive. Po podłączeniu systemu zapisu Ubicast możliwy staje się zapis sesji i ich późniejsza analiza. Na targach zostanie również pokazana łatwa w użyciu kamera zdalnie sterowana PTZ SRG-120DU o rozdzielczości Full HD, a także nowy projektor laserowy Sony.



•Uniwersalne rozwiązania biznesowe i z ekranami dotykowymi.

Wizyta na targach będzie okazją do poznania bogatej oferty monitorów profesjonalnych BRAVIA firmy Sony. Pod względem jakości obrazu należą one do ścisłej branżowej czołówki, a ponadto cechują się znakomitą niezawodnością, niskimi kosztami użytkowania oraz indywidualnie wybieranymi przez użytkownika, profesjonalnymi możliwościami. Jedną z nich jest oprogramowanie TDM Digital Signage przeznaczone do łatwego i szybkiego tworzenia efektownych multimediów. Znakomicie sprawdzi się ono w recepcjach, salach gimnastycznych i innych szkolnych obiektach sportowych, kawiarniach itp. Nowe rozwiązanie dotykowe firmy Sony zmienia monitor BRAVIA w duży ekran dotykowy — skutecznie przyciągający klientów w biurach, na uczelniach, w sklepach i atrakcjach turystycznych. W skład obecnej, najlepszej ze wszystkich rodziny produktów BRAVIA wchodzi 100-calowy model FWD-100ZD9501, przeznaczony do wyświetlania obrazu 4K HDR w zaawansowanych zastosowaniach w przedsiębiorstwach, systemach Digital Signage i postprodukcji.



•Rozwiązania do produkcji na żywo i rejestracji spotkań, prezentacji oraz konferencji. Firma Sony oferuje kompletne rozwiązania do produkcji na żywo, które jeszcze bardziej ułatwiają rejestrację spotkań, prezentacji i konferencji w jakości Full HD lub 4K oraz ich strumieniową transmisję do odbiorców na całym świecie. Do transmisji i udostępniania materiałów przeznaczone są kamera kompaktowa Full HD Sony HXR-NX5R, 4-kanałowy mikser MCX-500 oraz wielofunkcyjny pilot RM-30BP. W zapewnieniu bezpiecznej, długookresowej archiwizacji oraz natychmiastowego dostępu do plików w nowych systemach organizacji pracy pomagają natomiast rozwiązania Optical Disc Archive najnowszej generacji.



— Z niecierpliwością czekamy, by po raz kolejny zaprezentować w Amsterdamie nasze innowacje, które pozwalają tchnąć nowe życie w środowiska pracy i nauki w całej Europie — mówi Damien Weissenburger, dyrektor jednostki Corporate & Education Solutions w Sony Professional Solutions Europe. — Targi ISE są dla nas doskonałą sposobnością do spotkania się z partnerami z branży AV i omówienia najlepszych sposobów wykorzystywania obrazu do zapewnienia wzajemnego zrozumienia, emocji i kontaktów między ludźmi.